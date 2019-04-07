Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı yönündeki iddialara dair değerlendirmede bulundu.

"Özel bilgim yok"

Herkesin parti kurabileceğini söyleyen Destici, "Ben Sayın Davutoğlu'nun ya da Abdullah Gül'ün parti kurup kurmayacağı noktasında kamuoyundaki söylentiler dışında bir şey bilmiyorum. Özel bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici'nin konuya dair sözleri şu şekilde: konuya dair sözleri şu şekilde:

"Türkiye'de demokrasi var. Herkes parti kurabilir. Ben Sayın Davutoğlu'nun ya da Abdullah Gül'ün parti kurup kurmayacağı noktasında kamuoyundaki söylentiler dışında bir şey bilmiyorum. Özel bir bilgim yok. Ama onların kendilerinin vereceği bir karardır. Tabii ki kurduktan sonra toplumda karşılıkları olup olmayacağına toplum karar verecektir. Bunu da ben demokrasi içinde görürüm. Herkesin yasalara göre, siyasi parti yasasına göre siyasi parti kurma, bunu yürütme, yönetme hakkı vardır."