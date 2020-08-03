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Siyaset

Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’den CHP’ye gönderme

Yeni parti iddialarıyla ilgili dün açıklamalarda bulunan CHP’li Muharrem İnce solak çevrelere yaptığı konuşmasında, ‘İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:48:00 -
Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’den CHP’ye gönderme

Yeni parti kuracak iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Muharrem İnce solak medyaya yakın çevrelere konuştu.

Eski CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde, “Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. CHP’nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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Yorumlar

Habib

Çıkan bir hareket bölen bir hareket olmaz ne demek. Parti kuracam oy toplayacam sonra zillet ittifakına son anda katılacam demek. Stratejileri bu...O yüzden çok önceden ayasofyaya gitti. Chp demek din istismarı demektir.
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Alī

Kuramaz, tutystururlar úç bes dunyalík sesi kesilir
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