Yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’den CHP’ye gönderme

Yeni parti kuracak iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Muharrem İnce solak medyaya yakın çevrelere konuştu.

Eski CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın çevresi ile yaptığı görüşmelerde, “Türkiye iyi yönetilmiyor. Memnun değilim. İktidar kötü ama muhalefetten de memnum değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. CHP’nin bugünkü durumu iktidara meşruymuş havası veriyor. Yeni bir Cumhuriyetçi toparlanma şart. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket bölen bir hareket olmaz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.