Yeni parti için temaslar sürüyor! "Babacan'ın keyfi yerinde"

Ali Babacan’dan ise bugün dikkat çeken bir adım geldi. Babacan Bolu’ya giderek burada bazı isimlerle temasa geçti.

Bolu’nun yerel sitesi Özgür Bolu’nun aktardığına göre, AK Parti'nin küskünlerini yeni kurulacak olan partide toplamayı hedefleyen Babacan’ın temaslarını sürdürdüğü ifade edilirken, Babacan’ın kurmaylarından önemli bir ismin de bu hafta içi Bolu’ya giderek yeni oluşum için temaslarda bulunduğu ileri sürüldü.

"Babacan'ın keyfi yerinde"

Hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Abant’a gelenAli Babacan’ın göl kenarındaki bir oteli tercih ettiği öğrenildi. Göl etrafında ailesiyle birlikte yürüyüş yapan Babacan’ın “keyfinin yerinde olduğu” öne sürüldü. Babacan’ın Bolu ziyareti esnasında yeni parti için Bolu’dan bir kişi ile görüştüğü iddia edildi.

Abant Türk siyasetinde önemli bir yere sahip. Zira, Abant genellikle yeni siyasi oluşumlara ön görüşme ve istişare alanı olarak ev sahipliği yapıyor.