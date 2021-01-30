  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Yeni parti hakkında İlk kez konuştu! İmamoğlu'ndan Muharrem İnce çıkışı
Siyaset

Yeni parti hakkında İlk kez konuştu! İmamoğlu'ndan Muharrem İnce çıkışı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den ayrılarak yeni parti hazırlıklarına başlayan Muharrem İnce'nin partisi için ilk kez konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 12:05:00 -
Yeni parti hakkında İlk kez konuştu! İmamoğlu'ndan Muharrem İnce çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan “Özlem Gürses ile 20. Saat” programına katıldı. İmamoğlu, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kuracağı parti için ilk kez konuştu.

"Umarım yeni bir parti kurmaz"

Göreve büyük vaadlerle gelen fakat göreve geldiği günden beri İstanbul'da herhangi bir hizmete imza atamayan İmamoğlu, İnce'nin kuracağı parti hakkında görüşlerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde Muharrem İnce'ye karşı yaptığı hamlelere değinmeden İnce'nin parti kurmasının kendisince yanlış olduğunu belirten İmamoğlu, "Umarım yeni bir parti kurmaz ben, kendisine de söyledim bir kaç ay önce. Ben aklımdan geçeni Sayın İnce'ye söylemeyecek değilim. Bundan sonraki yol tercihi bana göre yanlış, umarım parti kurmaz." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

S.berk

Bu İmamoğlu kendini bir adammı zannediyor acaba.muharrem ince hakkında yorum yapıyor
  • Yanıtla

abc

muharram inceyi elestirmeye capin yetmez proje ekrem
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!
Gündem

Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!

Habertürk, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz hakkında terör örgütü FETÖ-PKK ilişkilerini açıklayan Hilal Kaplan, Habertürk tarafından sözü kesi..
Erdoğan'dan kritik atamalar! O isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Siyaset

Erdoğan'dan kritik atamalar! O isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhur..
İran'da siren sesleri!
Dünya

İran'da siren sesleri!

İran'ın başkenti Tahran'da hava saldırısı tehlikesi nedeniyle siren sesleri yükseldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay