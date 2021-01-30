Yeni parti hakkında İlk kez konuştu! İmamoğlu'ndan Muharrem İnce çıkışı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı Halk TV'de yayınlanan “Özlem Gürses ile 20. Saat” programına katıldı. İmamoğlu, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin kuracağı parti için ilk kez konuştu.

"Umarım yeni bir parti kurmaz"

Göreve büyük vaadlerle gelen fakat göreve geldiği günden beri İstanbul'da herhangi bir hizmete imza atamayan İmamoğlu, İnce'nin kuracağı parti hakkında görüşlerini açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde Muharrem İnce'ye karşı yaptığı hamlelere değinmeden İnce'nin parti kurmasının kendisince yanlış olduğunu belirten İmamoğlu, "Umarım yeni bir parti kurmaz ben, kendisine de söyledim bir kaç ay önce. Ben aklımdan geçeni Sayın İnce'ye söylemeyecek değilim. Bundan sonraki yol tercihi bana göre yanlış, umarım parti kurmaz." dedi.