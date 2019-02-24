0553 313 94 23

“Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

AK Parti’nin bölünmesini bekleyen çevrelerin haftalardır, “Ali Babacan ve Abdullah Gül yeni parti kuracak” iddialarıyla ilgili gazeteci İsmet Özçelik, “ABD, AKP’ye alternatif yeni parti peşinde” ifadesini kullandı.

24 Şubat 2019 Pazar 12:11
“Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

 yeniakit.com.tr  Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, kurulacağı iddia edilen yeni parti hakkında ilginç bir yorumda bulundu. AK Parti ile ABD’nin arasının açıldığını belirten Özçelik, “ABD, AKP’ye alternatif yeni parti peşinde” diye yazdı.

AK Parti ve CHP’nin seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan İsmet Özçelik, “Asıl önemli olan ABD’nin planı. ABD, 31 Mart seçimlerini yakından izliyor. Türkiye’ye gelen ABD’li sayısı artışta. Devletin bilgilerine göre, Türkiye’nin her yerinde faaliyetteler. Hem seçimler, hem de sonrası ile ilgileniyorlar.” ifadelerini kullandı.

Özçelik şunları yazdı:

Birkaç yıl önce Ankara’ya gelen bir Pentagon yetkilisi küçük gruplarla çok sayıda toplantı yapmıştı. Hem soru soruyor, hem de soruları yanıtlıyordu.

Abdullah Gül’le ilgili olarak, “liderlik gösteremedi” tespiti yapmıştı.

CHP için ise, “Fazla bir şey olmaz, ama uzağımızda değil yakınımızda durması gerekir” demişti.

Öyle de oldu.

İki binli yılların başında ABD’nin acelesi vardı.

Kontrolden çıkan Türkiye, yeniden kontrole alınmalıydı.

Önce ekonomi çökertildi.

2000 krizi, arkasından 2001 krizi.

Kemal Derviş hazinenin başına atandı.

Sonra DSP dağıtıldı.

(...)

Köprülerin altından çok su aktı.

AKP ile ara bozuldu.

Şimdi yine aynı model devrede.

Düğmeye basıldığı anlaşılıyor.

Uluslararası mafyalaşmış finans çevreleri faliyette.

Ekonomik kriz daha da tetikleniyor.

(...)

Eş zamanlı olarak “yeni parti” tartışmaları başladı.

Amerika’yı yakından tanıyan bir diplomat, “ABD iktidara getirdiği partinin ihanetini(!) affetmez” dedi.

ABD’nin AKP’nin yerine alternatif aradığı çok açık.

Ekonomik kriz, yeni parti ve Ali Babacan isminin birlikte anılıyor olması anlamlı.

Yani sistem aynı sistem!

Ama unutulmasın;

Ne Türkiye 2002’nin Türkiye’si;

Ne de Amerika eski Amerika!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:11
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. İsmet Özçelik
  4. AK Parti
  5. Trump
  6. ABD

YORUM YAZ

  • uyan dünya uyan dünya 29 dk önce
    ısrael yönetimindeki yahudistanın piçi abd
  • BilalBilal32 dk önce
    Eğer ABDnin gerçekten böyle bir planı var ise bu zaten Erdoğanın üzeri çizilmiş demektir. ABD nasıl getirdiyse öyle götürür. Kaldıki RTE ABDnin bütün menfaatlerine azami şekilde hizmet eden birisidir. (Eeey bilmem ne kükremeleri boş laftan ibaret, hüneri olsa icraatleri ile gösterirdi: yahudilerle alakayı keserdi, papaz mapaz göndermezdi, fıratın doğusuna operasyonda ABDnin tweetli tehdidinden korkmazdı,...). Fakat bu günlerde bu tür söylemler sadece AKP için seçim rantı elde etmek için ortaya çıkan söylemdir bence. Mağdurumda mağdurum yani. Seçimden sonra "dostlar ile normalleşme" başlar.
  • Temel KılıçTemel Kılıç38 dk önce
    ABD iktidâra getirdiği partinin ( kendilerince ihânetini afv etmez ) Millî İrâdesi'nin mümessili gibi duruşunu hazm edemez sözüne karşı bu millet der ki,Ey ABD senin hesâb-kitâblarının artık işe yaramadığını sen de görüyor ve bunu bir türlü kabûllenemiyorsun değil mi? Sizlere tavsiyem şu dur: Sabah-öğle ve akşamları birer 'adedden her gün üç AK-SODA içmeniz.
  • aliali41 dk önce
    ABD gavuruna gönüllü uşak çok
  • Hamido Hamido 50 dk önce
    Ey aşağılık amerika, ölürüzde yolumuzdan dönmeyiz, sen yıkılana kadar.
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 55 dk önce
    Böyle bir durumla karşılaşmamak için, tek parti dönemine geçip ülkemizin bekasını korumalıyız..Abdypgpkkhdpchpipfetö havasını alır

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Allah’ı tanı ki O da seni tanısın
  1. Allah’ı tanı ki O da seni tanısın
  2. Korsika’da kabus: Gecede 1000 hektar..
  3. 30 bin liralık kollektör çalmaktan..
  4. Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı..
  5. İstanbul’da horoz dövüştürülüp bahis..
  6. TBMM yeni başkanını seçiyor! Oylama..
  7. Senegal Cumhurbaşkanını seçiyor
  8. Fakir kadın
  9. Kontrolden çıkan otomobil evin..
  10. Ankaralı tekstilciler Londra Moda..
  11. Yücel’in Çiçekleri belgeselinin galası..
  12. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  13. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
  14. Kar yağışı Atatürk Havalimanı’nda..
  15. Ekrem İmamoğlu: “Çocukların derin..
  16. Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!..
  17. Süleyman aleyhisselam ile karınca
  18. Beyoğlu’nda bir evden 500 euro ve 200..
  19. Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu..
  20. Şanlıurfa’da indirimli depo günleri..
  21. İstanbul yüzen sahnelerle tanışacak
  22. “Yaşlıyım huzurluyum" projesi
  23. Altınkurnalar Camii’ne yenileme kararı
  24. Başkan Alemdar, Yukarıdereköy..
  25. Elazığ yerel seçim anket sonuçları..
  26. Hocalı Katliamı şehitleri Erenler’de..
  27. CHP, FETO'nun izinde... Seçmene beddua..
  28. Bakan Ersoy Kars'ta incelemelerde..
  29. Denzili Büyükşehir Belediyesi ‘Hocalı..
  30. Bahçelievler'de metrobüs kazası
Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

Günün Karikatürü

24 Şubat 2019
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı