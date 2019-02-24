“Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”

yeniakit.com.tr Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, kurulacağı iddia edilen yeni parti hakkında ilginç bir yorumda bulundu. AK Parti ile ABD’nin arasının açıldığını belirten Özçelik, “ABD, AKP’ye alternatif yeni parti peşinde” diye yazdı.

AK Parti ve CHP’nin seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulunan İsmet Özçelik, “Asıl önemli olan ABD’nin planı. ABD, 31 Mart seçimlerini yakından izliyor. Türkiye’ye gelen ABD’li sayısı artışta. Devletin bilgilerine göre, Türkiye’nin her yerinde faaliyetteler. Hem seçimler, hem de sonrası ile ilgileniyorlar.” ifadelerini kullandı.

Özçelik şunları yazdı:

Birkaç yıl önce Ankara’ya gelen bir Pentagon yetkilisi küçük gruplarla çok sayıda toplantı yapmıştı. Hem soru soruyor, hem de soruları yanıtlıyordu.

Abdullah Gül’le ilgili olarak, “liderlik gösteremedi” tespiti yapmıştı.

CHP için ise, “Fazla bir şey olmaz, ama uzağımızda değil yakınımızda durması gerekir” demişti.

Öyle de oldu.

İki binli yılların başında ABD’nin acelesi vardı.

Kontrolden çıkan Türkiye, yeniden kontrole alınmalıydı.

Önce ekonomi çökertildi.

2000 krizi, arkasından 2001 krizi.

Kemal Derviş hazinenin başına atandı.

Sonra DSP dağıtıldı.

(...)

Köprülerin altından çok su aktı.

AKP ile ara bozuldu.

Şimdi yine aynı model devrede.

Düğmeye basıldığı anlaşılıyor.

Uluslararası mafyalaşmış finans çevreleri faliyette.

Ekonomik kriz daha da tetikleniyor.

(...)

Eş zamanlı olarak “yeni parti” tartışmaları başladı.

Amerika’yı yakından tanıyan bir diplomat, “ABD iktidara getirdiği partinin ihanetini(!) affetmez” dedi.

ABD’nin AKP’nin yerine alternatif aradığı çok açık.

Ekonomik kriz, yeni parti ve Ali Babacan isminin birlikte anılıyor olması anlamlı.

Yani sistem aynı sistem!

Ama unutulmasın;

Ne Türkiye 2002’nin Türkiye’si;

Ne de Amerika eski Amerika!