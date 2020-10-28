"Yeni Paraf" ile banka ve kredi kartı özelikleri tek kartta buluştu

İSTANBUL (AA) - Halkbank, 8. yaşını dolduran Paraf ailesini yeniledi ve Paraf markası altındaki tüm kartlara uygulanan yeni özellikle kredi ve banka kartı özelliklerini tek kartta birleştirdi.

Halkbank açıklamasına göre, tek kart ve tek şifreyle alışverişin her aşamasında kolaylık sağlayan yeni Paraf, kampanyaları ve taksit imkanlarıyla da öne çıkıyor. Halkbank müşterileri yeni Paraf kartın yanı sıra, Paraf mobil uygulaması üzerinden sanal cüzdan ve QR kod ile ödeme seçeneklerini de kullanabiliyor.

Paraf kredi kartı sayısı 5 milyonu, banka kartı sayısı ise 19 milyonu aşan Halkbank, ticari kartta da hızla büyümeye devam ediyor. Paraf Esnaf ve Paraf Kobi kart adedi 1 milyonun üzerinde olan Halkbank, yüzde 16,4 pazar payı ile ikinci sırada bulunduğu ticari kart pazarında liderliği hedefliyor.







- "Geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Perakende Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, müşterilerinin davranış ve alışkanlıklarını yeni teknolojik uygulamalar ile analiz ederek anında kart önerilerini sunmak üzere çalıştıklarını belirterek, "2012 yılının sonunda lanse ettiğimiz Paraf, aradan geçen 8 yılda hem kart sayısı hem işlem hacmi açısından çok güçlü bir marka oldu. Paraf’la her segmentten kitleye hitap eden ve ihtiyaca göre geliştirilmiş geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Son bir yılda ticari kart alanında büyük bir sıçrama yaptıklarını aktaran Tuncay, şunları kaydetti:

"Bankamızın geçen yıl eylül ayında ticari kart pazar payı ciro bazında 9., adet olarak ise 8. sıradaydı. Bu yıl eylül ayında ciroda 5., adette ise 2. sıraya yükseldik. POS ciro pazar payında bir yıl içinde üç basamak yükselerek 6. sıraya geldik. Ticari kart pazarında yerinde ve zamanında yaptığımız bu atılımı ileri taşıyacağız. Hedefimiz Paraf'ı ticari hayatın en aktif kartı yaparak ticari kartlarda lider olmak. Özellikle Esnaf ve KOBİ'lerin ihtiyaçlarına anında ve uygun çözümler sunmayı, ilk önceliğimiz olarak görüyoruz. 2017 yılından itibaren bireysel müşterilerimize sunduğumuz anında Paraf’ı ticari müşterilerimizin de kullanımına sunduk. Paraf ile hızlı çözümler üreterek Esnaf ve KOBİ'lerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.



Halkbank, banka kartında yüzde 11 pazar payına sahip. Tek kart uygulaması ile Paraf sahibi müşterilerin sayısı da giderek artacak. Müşterilerimizin cüzdanlarında taşıdığı 19 milyonu aşkın banka kartımız var. Çünkü geniş şube ve ATM ağımız ile müşterilerimiz Türkiye'nin her noktasından kolayca işlem yapabileceklerini biliyorlar. Biz Paraf sayesinde tek kart ile çifte avantaj sahibi olmalarını istiyoruz. Tek kelimeyle teknolojik, avantajlı ve pratik olarak tanımladığımız yeni Paraf'ı çok seveceklerini biliyoruz."





- "Temassız işlem limitlerinin yükseltmesiyle işlem hacmi 9 kat arttı"





Tuncay, Halkbank'ın en güçlü olduğu alanlardan birinin eğitim kurumları olduğunu, yurt genelinde 24 üniversite ile iş birliği yaptıklarını belirterek, "Banka kartlarımız 550 bin üniversite öğrencisi tarafından hem banka kartı hem de giriş kartı olarak kullanılıyor. Gençler fark yaratan kart avantajlarına büyük ilgi gösteriyor. Kart müşterilerimizin temassız kart kullanımı Mart ve Eylül arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 kat artış gösterdi. Aynı dönemde temassız işlem limitlerinin yükselmesiyle işlem hacmi de 9 kat arttı. Tek kart özellikli Paraf’a da temassız kullanım özelliği ekledik." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle genç müşterilerinin sayısının artmasıyla birlikte, temassız işlem adet ve hacimlerinin daha da yükselmesini beklediklerini aktaran Tuncay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönem içinde, özellikle sık seyahat eden, genç, emekli ve ticari segment müşterilere yönelik ayrıcalıklara sahip kredi kartları çıkardık. Sık seyahat eden müşterilerimiz için ‘Her Yer Lounge’ uygulaması ile yurt içi ve yurtdışı havalimanlarından yapacakları restoran harcamalarında indirim imkanı sağlayan tek bankayız. Bunun yanı sıra, uzun yıllardır Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinde müşterilerimize ücretsiz olarak sunduğumuz lounge hizmetimizi İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen'i de ekleyerek sürdürmeyi hedefliyoruz. İspark, Parafüstü, Cumartesi Restoran, Paraf Günüm gibi ürün özellikleriyle müşterilerimize fark yaratacak daha birçok avantajlı hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Paraf'ın ticari kartlardaki geniş distribütör ağı ve işyeri ağı ile ticari kartların vadeli ve taksit imkanı sağlayacağı alt yapısını hızla genişlettik. Ticari müşterilerimizin ve çalışanlarının sağlık ihtiyaçlarının farkındayız. Bu konuyu çok önemsiyoruz ve ticari müşterilerimize özel sağlık paketleri sunuyoruz. Sunduğumuz bu hizmetlerle her yıl hem kart sayımızı hem işlem hacmimizi artırarak büyümeye devam edeceğiz."