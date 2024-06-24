Yeni OSB’nin altyapı çalışması sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi’nde 260 hektar büyüklüğündeki Yeni OSB’nin altyapısını yapıyor. Savunma sanayine yönelik katma değeri yüksek ve ihracata dayalı teknolojik ürünlerin üretilmesinin planlandığı Türkiye’nin 354'üncü organize sanayi bölgesi olacak Yeni OSB’de SASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu, yağmur suyu, atık su, gri su ve kanalizasyon şebeke hattı döşüyor. Çalışmalarına tüm hızıyla devam eden SASKİ ekipleri, çeşitli çaplarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının bin 600 metrelik kısmını tamamladı. 150 milimetre ve 250 milimetre çaplarında toplam 960 metre uzunluğunda duktil içme suyu borusu döşeyen ekipler, hat imalatını sürdürüyor.

"Kısa sürede büyük mesafe kat edildi"

YEN OSB’deki altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizde üretim, istihdam, ihracat ve katma değer artışında organize sanayi bölgeleri çok önemli bir yere sahip. Bu nedenle belediye yönetimi olarak her yatırıma katkı veriyoruz. Altyapısını üstlendiğimiz Yeni OSB’de tüm altyapı birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor. SASKİ ekiplerimiz, içme suyu, yağmur suyu, atık su, gri su ve kanalizasyon şebeke hattı döşüyor. Ayrıca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz de farklı genişliklerde yollar yapıyor. Tüm birimlerimiz koordineli şekilde hareket ederek kısa sürede de büyük mesafe kat ettik. Altyapı çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede bitirerek üstyapı yatırımlarına hazır hale getireceğiz” dedi.

"Sanayi potansiyelinin artırılması hedefleniyor"

Yeni OSB’nin kentin yanı sıra bölge ekonomisi için de büyük öneme sahip olduğuna ifade eden Başkan Doğan, “Selyeri Mahallesi’nde hayata geçecek Yeni OSB, Samsun Limanına 16 km, havalimanına 6 km, devlet karayoluna 1 km, demiryoluna 15 km ve Lojistik Merkez Demir Yolu Yükleme Boşaltma Merkezine de 2 km mesafede. Dolayısıyla lokasyon itibarıyla çok stratejik bir konumda. Planlı alt ve üstyapısı, güneş enerji sistemleri, sosyal ve teknik donatı alanları, çevreci konsepti ve çok sayıda özelliğiyle Türkiye'nin en modern OSB’lerinden biri olacak. Bundan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. İnşallah bu yatırımlar ve çalışmalar sadece sanayicilerimize değil, aynı zamanda istihdam noktasında da gençlerimize ve gelecek nesillere daha iyi bir yaşam sunacak. Sanayi ve üretim potansiyelimizi artıracak, şehrimizi daha ileriye taşıyacak her projenin ve yatırımın destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.