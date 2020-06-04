Covid-19 salgınının, ekonomiler için daha önce karşılaşılamayan bir global kriz hali doğurduğuna ve kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi ciddi oranda baskıladığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Dünya Ekonomik Forumu tarafından salgının risk görünümüne dair hazırlanan raporda da belirtilen uzun süreli küresel resesyon beklentisine rağmen, Türkiye bu süreçte mali disiplin altyapısı, etkin kriz yönetimi ve çarkları durmayan sanayisi ile birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmıştır” ifadelerini kullandı.

Oktay, şu ifadeleri kullandı: “Sadece Türkiye’de salgını yönetmekle kalmadık 100’ün üzerinde ülkeye de bizden talep edilen yardımları ulaştırdık. İki haftada solunum cihazı üreten, iç talebi karşılamanın yanı sıra tüm dünyaya yardım eli uzatabilen, aynı anda Doğu Akdeniz’de, Suriye’de hakkaniyet mücadelesini sürdüren ve salgını herkesten önce kontrol altına alan bizleriz. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece tüm badireleri atlatacak, tüm fırsatları değerlendirecek iradeye sahibiz.

Yeni normalin alternatif küresel üretim gücü Türkiye olacak. 2021 yılının Türkiye için eskinin de yeni normalin de ötesine geçtiğimiz ve potansiyel seviyemize ulaştığımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum. Bundan sonra da faaliyetini çeşitlendirmek isteyen, üretken yatırımlara odaklanan ve istihdam oluşturan iş insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”