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Ekonomi

Yeni normalde meslekler çeşitleniyor

COVİD-19’un etkisini kaybedip hayatın normale dönmesiyle birlikte gençler için yeni iş kolları ortaya çıkacak. Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte firmaların yazılımcı, veri güvenliği analisti ve istatistikçi ihtiyacı da artacak. Şu sıralar iş arayışında olan meraklı binlerce genç fırsatları kolluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:17:00 -
Yeni normalde meslekler çeşitleniyor

 Buğra Kardan 

Pandemi sonrasında çalışma hayatı da dönüşmeye başladı  Yeni dönemde dijitalleşmeye odaklanılması ve uzaktan çalışma modellerinin etkinleşmesiyle beraber yazılımcı, web tasarımcısı, veri tabanı yöneticisi ve bilgi güvenliği analisti istihdamı önemli ölçüde artacak.

İstihdam artacak

Ticaretin sanal ortama kayması irili ufaklı şirketleri bünyelerine çok sayıda bilgisayar ağı mimarı, sistem analisti, istatistikçi, muhasebeci ve pazarlamacı dahil etmeye yöneltecek.  Ayrıca editör, sosyal medya danışmanı, halkla ilişkiler uzmanı ve müşteri hizmetleri temsilcisi alımı yapmaya itecek. Bu gerçekten hareketle hükümet tarafından ’1 Milyon Yazılımcı’ eğitim programı başlatıldı. 2020-2023 dönemini kapsayan programa başvuru yağıyor.

Bilişim sektörüne ilgi yoğun

2019’da en çok iş ilanı yayınlayan sektörlerden bilişim, tekstil ve endüstriyel ürünler, 2020’de de ön plandalar. Kariyer uzmanları, bilişim sektörüyle gençlerin yakından ilgilendiklerini dile getiriyorlar. Covid-19’dan ötürü atıl durumda olan on binlerce lisans ile ön lisans mezununun yazılımcı ya da analist olma çabası içerisine girdiklerini kaydeden aynı uzmanlar, “Tekstil ile imalat sanayii alanında da gelecek gören çok” diyorlar.

Yatırımlara hız verilecek

Öte yandan Covid-19 tehlikesinin atlatılmasını takiben stratejik sektörlere yapılacak dev yatırımlara paralel olarak iş imkânları da artacak. Nitekim devamlı güçlenip büyüyen e-ticaret sektöründe teknik altyapıyı yönetecek, tanıtım ve satış faaliyetlerini yürütecek eleman arayışına hız verilecek. Hayati önemde olan tarım ile gıda sektörlerinde mavi ve beyaz yakalı çalışanlara yenileri eklenecek.

Sağlık gözde oldu

Sağlık sektörü de atağa kalkacak. Gerek peş peşe devreye alınacak şehir ve pandemi hastaneleri gerekse yerli ilaç, aşı, maske, solunum cihazı ile tanı kiti üretim için gerçekleştirilecek yatırımlar sağlık ordusunu büyütecek.


Yeni Akit Gazetesi
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