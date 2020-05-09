Yeni normal maliyetleri artıracak

Buğra Kardan

Çin’de ortaya çıkan, 190’ı aşkın ülkeye bulaşan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) pandemisinin atlatılmasının ardından sosyal ve ekonomik hayat dönüşecek. Bu dönüşüm tüm iş kollarında hissedilecek.

Sağlık ön plânda

Gıda, yeme-içme, giyim, seyahat ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerce hijyen kurallarına riayet edilecek. Marketler, lokantalar ve mağazalar çalışanları tarafından; otobüsler, trenler, uçaklar ile oteller ise profesyonel şirketler tarafından sürekli dezenfekte edilecek.

Yeni önlemler geliyor

Müşteriler ile çalışanlar arasındaki 1.5 metrelik sosyal mesafenin korunması için de gerekli önlemler alınacak. Ulaşım araçlarında koltuk sayısının yarısı kadar yolcuya hizmet verilecek.

Turistik tesislerde şezlong adetleri, restoranlarda ise masa sayıları azaltılacak. Giyim mağazalarında ürünler tek tek ambalajlanacak. Deneme kabinlerinin kullanımı minimum seviyelere indirilecek. Kıyafetlerin dijital ortamda denenmesine imkân tanınacak.

Harcamalar yükselecek

Hem dezenfeksiyon çalışmaları hem sosyal mesafe ayarları hem de dijital yatırımlar firmalara ilave maliyetler yükleyecek. Bu maliyetlerin ürün ve hizmet fiyatlarını yukarı çekip çekmeyeceği merak konusu.

Fiyatlarla oynanmayacak

Covid-19’dan ötürü ek yükümlülüklerle karşı karşıya kalan turizm sektöründen “Ne olursa olsun fiyatlarla oynamayacağız, tüketicileri mağdur etmeyeceğiz” taahhüdü geldi. Sektör temsilcilerinden Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Corona virüsünün yayılımını durdurmak için turizmcilerce önemli tedbirler alındığına işaret ederek, “Otellerin doluluk oranlarının yüzde 50’ye düşürmeleri, sterilizasyon çalışmalarına ağırlık vermeleri güven telkin ediyor. Kuşkusuz bu fedakârlık, mekânların giderlerini ciddi oranda artırıyor” dedi. Onaran, ayrıca faturaları kabaran otellerin ve operatörlerin büyük bölümünün gider artışlarını sineye çekeceğini ve nihai tüketiciye yansıtmayacağını belirtti.

Zam uygulamayacağız

Restorancılar ve tatlıcılar da tarifelerini yenilememekte kararlılar. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, yeni dönemde harcamalarını artıracaklarına; sınırlı sayıda müşteriye hizmet vereceklerine dikkat çekti. Yıldırım, “Zorlu süreçte ürünlerimize zam uygulamama çabası içerisine gireceğiz. Özveride bulunacağız. Toplumun Covid-19 travmasını atlatmasına biz de katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı. “Covid-19 hayatımızdan kolay kolay çıkmayacak. Haliyle ekonomik ve sosyal yaşam da eskisi gibi olmayacak” diyen Yıldırım, “Hayatın normale dönmesi sonrasında lokantalar ve restoranlar farklılaşacaklar. Hemen her şey değişecek. Tatlıcılar da değişime adapte olacaklar, ayak uyduracaklar. Doğal olarak maliyetler katlanacak. Tam da burada malikler devreye girmeliler, imkânları dâhilinde kira indirimine gitmeliler” çağrısında bulundu.