Yeni nesil sosyal ağ mı geliyor? Twitter'in kurucusundan beklenmeyen hamle!

Twitter'in Elon Musk'a satılmasının ardından Twitter'in kurucusu Jack Dorsey’in uzun bir süredir merkeziyetsiz bir platform isteği var ve bunu da gizlemiyor. Twitter tarafından fonlanan projenin öncüsü Jack Dorsey, merkeziyetsiz sosyal ağ Bluesky’dan detaylarla ilgili bilgiler paylaştı.

Merkezi olmayan bir yapıya sahip olacak

Bluesky tarafından geliştirilen ADX, tek ve bağımsız bir sosyal ağ tasarımı olmayacak. Bunun yerine sosyal ağ geliştiricilerinin ‘desteklemeyi seçebilecekleri’, kullanıcı tarafından kontrol edilen ‘Kişisel Veri Depoları’ etrafında oluşturulan bir protokol olacak. Böylelikle veri, günümüz standardı olduğu gibi sosyal medya platformlarının elinde bulunmayacak ve kullanıcının sahibi olduğu Kişisel Veri Havuzu’nda yaşayacak.

Farklı platformlar arasında geçiş yapma olanağı

Bluesky protokolüne eklenen özellikler, insanlara verilerinin çeşitli yönleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı amaçlamaktadır.

Jack Dorsey tarafından tek bir uygulama kullanarak farklı platformlar arasında geçiş yapma olanağının da mümkün olacağını açıkladı.

Veri güvenliği

AT Protokolü, merkeziyetsiz bir ağ olarak, herhangi bir şirketin iradesinden bağımsız olarak çalışıyor.

“Çevrimiçi alanlarımıza güveneceksek, algoritmalarımız üzerinde kontrolümüz olmalı. AT Protokolü, kullanıcıların deneyimleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için açık bir algoritma modu içerir” diye açıklandı.

‘Hesap Taşınabilirliği’ ile kullanıcılar, verilerini kaybetme riski olmadan hesaplarını bir sağlayıcıdan diğerine taşıyabilecekler. Dorsey, bu özelliği ile büyük şirketleri insanların çevrimiçi kimlikleri üzerindeki kontrollerinden kurtarmayı hedefliyor.

Öte yandan artık Elon Musk’ın eline geçen Twitter’ın Blusky’ı ne kadar benimseyeceği bilinmiyor.