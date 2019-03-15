‘’Yeni nesil Nilüfer’’ geliyor

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, önümüzdeki dönemde Nilüfer’i daha mutlu yarınlara taşıyacak yeni nesil belediyecilik yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Erdem’in, gelecek dönemde ‘’Yeni nesil Nilüfer’’i oluşturacak projelerini açıklamak üzere Crown Plaza’da düzenlediği basın toplantısına CHP Bursa milletvekilleri, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Yahya Bahadır, Millet İttifakı belediye başkan adayları, CHP ve İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanları, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olacağına yürekten inandığı Mustafa Bozbey ile sokak sokak, mahalle mahalle çalışarak Nilüfer’i ülkenin en yaşanabilir kentlerinden biri haline getirmeyi başardıklarını söyledi.

‘’Yeni nesil belediyecilik anlayışına geçiyoruz’’

Katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında Nilüfer’i insani gelişmişlik endeksinde 5. sıraya hep birlikte taşıdıklarını belirten Erdem, şöyle konuştu:

‘’Emeklisi, işçisi, memuru, esnafı, sanayicisi, çiftçisi, yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle el ele vererek, Nilüfer’i daha mutlu bir geleceğe taşımak için önümüzdeki dönem yeni nesil belediyecilik anlayışına geçiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Nilüfer’de daha çok park, daha çok yeşil alanlar oluşturup, daha çok nefes alabileceğiz. Daha çok ses, katılım ve demokrasi, daha çok müzik, tiyatro ve sanatı Nilüfer’de yaşayıp, yaşatacağız. Tüm canlılar için daha çok yaşam hakkı ve sevginin hakim olacağı Nilüfer’i, daha neşeli çocuklar, özgür gençler ve daha mutlu insanların yaşadığı bir kent haline getireceğiz.’’

Erdem, bu hedeflere ulaşabilmek için daha çok işlerinin olduğunu bildiklerine de değinerek, ‘’Yeni dönemde Nilüfer’i daha aydınlık yarınlara taşıyacak yaklaşımlarımızı, sadece seçim vaadi olarak açıklanan projelerden ayıran en temel özellikler ise uygulanabilir ve sürdürülebilir olmaları’’ dedi.

Yaklaşımlarını oluştururken ‘’Mutlu geleceğin mimarları’’ olan çocuklar ve gençlerin kente dair düşünce, öneri ve beklentilerini alarak işe başladıklarını vurgulayan Erdem, daha sonra akademisyenler, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de aralarında yer aldığı Nilüferliler ile kentin yarınlarına dair görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Erdem, kentin altyapısıyla ilgilenilmesi, imar planlarının oluşturulması, çöplerin toplanması gibi hizmetlerin artık belediyeciliğin rutinleri arasında olduğuna dikkati çekerek, ‘’Bizim için asıl önemli olan şey ise yaşayanların görüş, öneri ve talepleri doğrultusunda Nilüfer’i geleceğe taşıyabilmektir’’ diye konuştu.

Önümüzdeki dönem oluşturacakları ‘’Yeni nesil Nilüfer’’i iyi tarım, sağlıklı gıda, daha yeşil, daha çok nefes, daha çok sevgi ve yaşam hakkının da başkenti yapacaklarını belirten Erdem, şunları kaydetti:

‘’Düşük karbon ayak izi için gerekli önlemlerin alınması, güneş başta olmak üzere yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı gibi hayati önemi bulunan unsurları bünyesinde barındıran yeni nesil belediyecilik anlayışını Nilüfer genelinde uygulayacağız.’’

Turgay Erdem, konuşmasının ardından yeni dönemde uygulayacakları projelerin tanıtıldığı barkovizyon gösterisini konuklarla birlikte izledi.

Erdem, gösteri bitiminde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i sahneye davet etti.

Bozbey, şöyle konuştu:

"Nilüfer Belediyesi’nde birlikte 15 yıl çalıştığımız, kentimizin gülümsemesi için birlikte projeler gerçekleştirdiğimiz mesai arkadaşım, yol arkadaşım Turgay Erdem’in bugün düzenlediği basın toplantısında Nilüfer için daha neler yapacağını gördük. İnşallah ben Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde Nilüfer için yapılacak projeleri sırasıyla Nilüferlilere en yakışacak şekilde bir bir gerçekleştireceğiz. Nilüfer’den sonra Bursa’da da gülümseyen insanlarla daha çağdaş, daha mutlu bir şehir oluşturacağız. Nilüfer’i sevgili arkadaşım Turgay Erdem’e emanet ederek gözüm arkada kalmıyor. "Martın Sonu Bahar" diyorum, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem’e, Mutlu Geleceğin Mimarı’na başarılar diliyorum."

Turgay Erdem’in, ‘’1B (Birlikte yönetim), 2Y (Yeni meclis, yeni nesil), 3D (Doğa, dayanışma, daimi dostlar), 4T (Toprak, tasarım, tarih, temiz) ve5K (Katılım, kimlik, kültür, sanat, kaliteli yaşam, kentsel Rönesans)’’ başlıkları altında toplanan yeni dönem yaklaşımlarından bazıları ise şöyle:

Çocuk Sokağı: Çocuklara tasarım, plan, harita, peyzaj, estetik, sanat, mimari gibi konularda

eğitimlerin verileceği atölyelerde çocuklar kendi oyun araçlarını kendileri tasarlayacak. Proje

kapsamında uygulanabilir tasarımlar çocukların sürece dâhil oldukları üretim aşamasının sonunda kullanıma sunulacak.

Tohumdan Fidana: Projesg sayesinde çocukların parklarda gördükleri çiçeklerin, sofralarında gördükleri sebzelerin, yetiştirilirken ne kadar emek ve zaman harcandığını öğrenmeleri hedefleniyor.

Belediye Meclisi Gençlik Komisyonu: Belediye Meclisi içerisindec Kurulacak Gençlik Komisyonu, gençlerin yönetime katılmasında kendi alanlarıyla ilgili talep ve sorunlarının çözümü noktasında köprü olacak.

Kod Atölyeleri: Nilüfer’de yeni nesilleri geleceğe hazırlamak için hayata geçirilecek atölyelerde, çocuklar ve gençler erken yaşta bilgisayar bilimini, dolayısıyla yazılımı anlayarak eğitim hayatlarına devam edecek.

Ücretsiz Wi-Fi İstasyonları: Özellikle kırsalda yaşayan çocuk ve gençlerin internete ulaşımını kolaylaştırılacak. Proje kapsamında kullanıcı belediye ağını seçtikten sonra telefonlarına gelen SMS şifresi ile ücretsiz Wi-Fi hizmetinden kolaylıkla yararlanabilecek.

Bilim Merkezi: Çocuk ve gençleri erken yaşta bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak ve bilime olan merakı tetiklemek üzere tasarlanmış bilim merkezi Nilüfer’e kazandırılacak.

Görükle Kültürevi: Nilüfer’de genç nüfusun büyük oranda yaşadığı yer olan Görükle Mahallesi’nde yapılması düşünülen kültürevi ile gençlerin sosyal ve kültürel olarak seslenecekleri ve deneyimlerini aktaracakları bir mekan kurgulanacak. Toplam 7 bin 700 metrekare kapalı alana sahip tesiste 882 kişilik çok amaçlı salon (konser, tiyatro, bale, opera vb. gibi), 200 Kişilik konferans salonu, kütüphane, kafeterya, kulisler, sergi salonu, etkinlik merkezi, eğitim salonları ve kapalı otopark bulunacak.

Ekolojik Koridorlar: Yeşil alanlardan sağlanan yararların kent geneline yaygınlaştırılması için yeşil alanlar arasında bağlantı sağlayabilecek güzergahları ağaçlandırarak kentte ekolojik koridorlar yapılacak.

Ekolojik Yaşamevi: Yeni yapılacak parklarda oluşturulacak ekolojik yaşamevi adı altında mekanlar yapıp, STK’larla birlikte çocuklara hayvan ve bitki türleri, geri dönüşüm, karbon salınımı gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek.

Ayvalıdere Rekreasyon Projesi: 29 Ekim ve Yüzüncü Yıl mahalleleri arasında bulunan rekreasyon alanının iyileştirilme çalışmaları kapsamında yaya ve bisiklet aksları, çocuk oyun alanları, dinlenme bölümleri, yürüyüş parkurları ile donatılmış nitelikli kamusal alanlar oluşturulacak.

Can Dostu Doğal Yaşam Alanı: Sokak hayvanlarının hareket ihtiyacını karşılayabilecek ve sağlıklı yaşam haklarını sağlayabilecek nitelikte olan alan, sokak hayvanlarının getirildikleri andan itibarenplanlı bir şekilde kontrol ve müşahedeleri yapılarak, hayata tutunmalarını sağlayacak kapalı-açık alanlardan oluşan bir merkez olacak.

Konaklı Ekolojik Tarım Modeli: Konaklı’da belediye envanterinde bulunan 117 dönümlük arazi, daha iyi tarım uygulamalarının, sosyal sorumluluk ve turizm faaliyetleriyle harmanlanarak yapıldığı bir yer haline dönüşecek.

Adım Adım Kazan: Projeye ilişkin aplikasyon hayata geçirilerek, kentsel hareketlilik ve sağlıklı nesillere destek verilecek. Uygulama sayesinde Nilüferlilerin çeşitli kampanyalarda indirim kazanabilecekleri bir sistem kurgulanacak. Uygulama ile her 10 bin adım 1 puana dönüştürülerek, puanlarla ücretsiz konser, kent tiyatrosu bileti, belediyenin spor tesislerinden ücretsiz faydalanma sağlanacak, 100 bin adımda ise Nilüfer Belediyesi kişi adına 1 ağaç dikecek.

Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi: Ortopedik, zihinsel, ruhsal, görme ve işitme engellilerin kullanımına yönelik merkez açılacak.

İhsaniye Kültür Merkezi: Nilüfer’e ayrı bir renk katacak ve büyük salon ihtiyacını karşılayacak merkez, 200, 400 ve 800 kişilik üç ayrı konferans, tiyatro ve çalışma salonundan oluşacak.

Balkan Kültür Merkezi Ve Yüzme Havuzu: Proje 5 bin 300 metrekare alan üzerinde inşa edilecek. Tesiste konser ve konferans salonları, kapalı yüzme havuzu, mahalle iletişim merkezleri, sosyal alanlar ve otoparklar yer alacak.

Beşevler Meydan Projesi: Proje, kentin sembol meydan ihtiyacını karşılarken, diğer yandan bölgenin yeni buluşma noktası olacak.