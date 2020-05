Yeni nesil konsol Xbox Series X işte böyle açılacak!

Microsoft geçtiğimiz gün yeni nesil konsolu Xbox Series X için önemli bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte yeni nesil Xbox konsolu için gelecek olan bazı oyunlar tanıtıldı. Aslında etkinlikten beklentiler hayli fazlaydı. Fakat Microsoft bizlere bilmediğimiz bir şey sunmadı.

Etkinlikte hali hazırda 140’ın üzerinde stüdyonun Xbox Series X için oyun geliştirdiğine de yer verildi. Elbette burada hemen aklınıza AAA kalitesinde muazzam oyunlar gelmesin. Kaldı ki önümüzdeki sene çıkacak olan pek çok yapım geçiş dönemine denk geldiği için bizlere yeni nesil konsolların gücünü üst seviyede hissettiremeyecek.

Microsoft’un etkinlikte duyurduğu bazı oyunlar ise şu şekilde;

Assassins Creed Valhalla, Dirt 5, Yakuza Like a Dragon, Second Extinction, Scarlet Nexus, The Medium, The Ascent, Vapire The Masquerade Bloodlines 2, Call of the Sea, Madden NFL 21, Chorus, Scorn ve Bright Memory Infinite.

Oyun severleri asıl heyecanlandıran detay ise Xbox Series X’in açılış simülasyonu oldu. Microsoft’un yetkili isimlerinden Larry Hryb, Xbox Series X için tasarlanan açılış animasyonunu paylaştı. Dilerseniz bu tweete aşağıdan göz atabilirsiniz.