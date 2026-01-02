Çin’den dev hamle: Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını kurdu

  • İSTANBUL
Çin, Hainan’ı ayrı gümrük bölgesi ve dünyanın en büyük serbest ticaret alanı haline getirerek, küresel belirsizliklere karşı Hong Kong, Singapur ve Dubai ile rekabet edebilecek yeni bir ekonomik merkez oluşturmayı hedefliyor.

Çin, güneydeki Hainan eyaletini resmen serbest ticaret limanı ilan etti. Yeni düzenlemelerle birlikte ada, ayrı bir gümrük bölgesi haline geldi. Yaklaşık 35 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Hainan, dünyanın en büyük serbest ticaret alanı konumuna geldi. Bu alan, Belçika’dan bile daha büyük.

'Küresel belirsizliklere yanıt'

Çinli yetkililere göre bu adım, küresel ekonomide artan belirsizliklere karşı bir çözüm olarak görülüyor. Devlet medyası, Hainan’ın 'daha açık, daha esnek ve daha rekabetçi' bir ekonomik modelle yapılandırıldığını aktardı.

Yetkililer, bu sistemin uzun vadede Hong Kong, Singapur ve Dubai gibi küresel ticaret merkezleriyle rekabet edebileceğini ifade etti.

Serbest ticaretin yeni merkezi

Yeni sistemle birlikte Hainan’da gümrük vergileri büyük ölçüde kaldırıldı. Ürünlerin önemli bir kısmı adaya vergisiz girebiliyor. Ayrıca burada üretilen veya işlenen ürünler, belirli koşulları sağladığında Çin ana karasına da gümrüksüz geçebiliyor.

Bunun yanında şirketler için düşük vergi oranları, geniş internet erişimi, yabancı sermaye kolaylıkları ve vizesiz giriş imkanları da sağlandı. Ada, bu yönüyle Çin’in küresel ticarete açılan vitrini olarak konumlandırılıyor.

