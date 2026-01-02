  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

100 milyar liralık yatırımla 26 bin kişiye istihdam sağlanacak THY'den dünyanın en büyüğü

MHP’li Feti Yıldız’dan açıklama: SDG'ye verilen süre doldu şimdi ne olacak?

İBB geleneği bozmadı yeni yıla metrobüs yangını ile girdi

Trump'tan İran açıklaması: Silahlarımız tamam, ateş etmeye hazırız

Dünya bu insan selini konuşuyor! Galata'daki tarihi yürüyüş kıtaları aştı! Dev medya kuruluşları yüz binlerin haykırışını böyle servis etti

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Milyonluk milli servet çürümeye terk edildi! İBB'nin vizyonsuzluğu bisikletleri hurda yığınına çevirdi: İstanbullunun parası böyle çöpe gitti

Netanyahu öve öve bitiremedi! Teknoloji Devi Nvidia'dan İsrail'e "Tarihi" Yatırım!

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimi korumak için yeni kararlar aldı İthalata çeki düzen

CHP’li belediyeler milletin parasını alkole akıttı
Ekonomi Bakan Şimşek açıkladı: “En yüksek seviyesine ulaştı”
Ekonomi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren PMI, aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Şimşek, ABD merkezli X hesabından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI değerinin Aralık 2025'te 48,9'a yükselmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

PMI'daki yükselişe işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren PMI, aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı. İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurt içi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın, 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz."

