Yeni nesil akıllı saat Realme Watch S Pro'nun özellikleri belli oldu

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz ay yeni akıllı saati Watch S'i tanıtmıştı. Şimdi de şirket, tasarımıyla dikkat çeken Watch S'in, Pro sürümü için geri sayıma geçti.

Watch S Pro, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir tanıtım videosu ile duyuruldu. 23 Aralık'ta gerçekleştirilecek bir lansman ile kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen yeni cihazın özellikleri de belli oldu. Peki yeni nesil akıllı saat kullanıcılara neler sunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Watch S Pro, 454×454 çözünürlüğe sahip 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekran ile gelecek. 100'den fazla saat yüzünü destekleyecek olan Watch S Pro, aynı zamanda değiştirilebilir ek deri kayışlarla gelecek ve 63.5 gram ağırlığında olacak.

420 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı belirtilen Realme Watch S Pro, 2 saatlik bir şarj ile ortalama 14 gün kullanım imkanı sunacak.

Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi takibi, yüzme, açık havada koşu ve yürüyüş, açık havada bisiklet, doğa yürüyüşü gibi pek çok spor modunu destekleyecek olan Watch S Pro, bildirimler, müzik kontrolü, hava durumu tahmini, telefonumu bul ve kamera kontrolü gibi özelliklere de ev sahipliği yapacak.

Realme Watch S Pro'nun satış fiyatı ise henüz belli değil.