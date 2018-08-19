Yeni nefes geliyor

İki yıl önce uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile piyasaya 5 milyar, 2018’in başında ise 7,5 milyar lira kredi imkanı sunulduğu hatırlatılarak, bakanlığın elindeki tüm araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edeceği vurgulandı.