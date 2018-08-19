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Yeni nefes geliyor

Ticaret Bakanlığı, son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden reel sektör temsilcilerini korumak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Nefes Kredisi’nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 10:57
Yeni nefes geliyor

İki yıl önce uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile piyasaya 5 milyar, 2018’in başında ise 7,5 milyar lira  kredi imkanı sunulduğu hatırlatılarak, bakanlığın elindeki tüm araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edeceği vurgulandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 10:57
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  2. Nefes kredisi

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