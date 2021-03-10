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Sağlık Yeni mutasyon mu çıktı? Yeni mutasyon Türkiye'de var mı?
Sağlık

Yeni mutasyon mu çıktı? Yeni mutasyon Türkiye'de var mı?

Koronavirüs kaç mutasyonu var? Koronavirüs salgınında aşılar büyük bir umut oldu. Ülkemiz dahil olmak üzere pek çok ülke nüfusunun önemli bir kısmını aşıladı. Aşı uygulamaları devam ederken bir yandan da mutasyon haberleri geliyor. Son mutasyon haberi Japonya'dan geldi. Peki, aşı olan mutasyonlu virüsten korunur mu? Japon mutasyonu Türkiye'de var mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:08:00 -
Yeni mutasyon mu çıktı? Yeni mutasyon Türkiye'de var mı?

2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Pek çok ülke aşı uygulamasını sürdürürken bir yandan da mutasyon haberleri geliyor. Peki, yeni mutasyon Türkiye'de görüldü mü?

Yeni mutasyon mu çıktı? Yeni mutasyon Türkiye'de var mı?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının ardından bir de Japonya'da yeni bir varyant orta çıktı. Japonya'da 396 kişide daha önce görülmemiş mutasyon tespit edildi. Vakaların, başkent Tokyo'nun bulunduğu Kanto bölgesinde tespit edildiği açıklandı.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü’nün (NIID) Acil Müdahale ve Hazırlık Merkezi Başkanı Saito Tomoya, yeni varyantın, Japonya dışından geldiğinin tahmin edildiğini, ancak yeterli seviyede bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

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