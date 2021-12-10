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Ekonomi Yeni MTV oranları belli oldu % 36 yerine % 25
Ekonomi

Yeni MTV oranları belli oldu % 36 yerine % 25

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yeniden değerlendirme oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 36.2’den yüzde 25’e indirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:13:00 -
Yeni MTV oranları belli oldu % 36 yerine % 25

Buna göre de yeni MTV oranları ortaya çıktı. Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136.25 liraya; en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

1-3 yaş arası 1.300-1.600 motor hacimli bir aracın mevcut vergisi 2 bin 197 lira ise yeni yılda MTV için 2 bin 922 lira yerine indirimli oran olan yüzde 25’ten ödenecek vergi 2 bin 745 liraya inecek. Yeni oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararın yürürlüğe konulmasına da 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince karar verildiği bildirildi. Yeniden değerlendirme oranı 2022’de ve 2021’in son geçici vergi döneminde uygulanacak.

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