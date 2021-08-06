Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Darwin Teorisi" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, görevinden istifa etti. Ziya Selçuk'un yerine Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk'un yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer getirildi.

Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Görevinden istifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Görevinin bugün itibariyle soan erdiğini belirten Ziya Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey’e ve göreve yeni başlayan Bakan Yardımcılarımıza başarılar diliyorum."

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e çağrı

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e önemli bir çağrıda bulunuldu.

Ziya Selçuk'un görev süresi boyunca yapmak istedikleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Ali İhsan Karahasanoğlu, Mahmut Özer'e Darwin Teorisiyle ilgili bir tavsiye verdi.

Ders kitaplarında halen "yaratılış" ve "Darwin Teorisi" arasında çok net bir tavır alınmadığını söyleyen Karahasanoğlu, bu duruma artık bir el atılması gerektiğini ifade etti.

Darwin Teorisi'nin ders kitaplarında bilimsel açıdan ispatlığı kanıtlanmış kesin gerçekler gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"Darwin Teorisi adı üstünde bir teoridir. Ders kitaplarında okutulsun bir sorun yok ama teori olduğu söylensin. Kalkıp da 'Darwin'in teorisi bilimsel açıdan ispatlanmış bir gerçekliktir' diyerek çocukları zehirlemeyin."