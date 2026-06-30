'Çocuklar için plansız geçen tatil, dijital bağımlılık riskini artırıyor'

"Dijital bağımlılık oluşabilir" Dijital bağımlılık riskinin gerçek olduğuna dikkat çeken Atalay, şöyle devam etti: "Dikkat edilmezse dijital bağımlılık oluşur mu? sorusuna gelecek olursak; evet, dünyada da bahsedilen böyle bir tehlike söz konusu. Dijital bağımlılık oluşabilir çünkü karşımızda çok hızlı akan bir dinamik var. Bahsettiğimiz kuşak, 2010 ve sonrası doğanları kapsayan Alfa Kuşağı. Bu kuşak zaten teknolojinin içine doğdu. Şöyle düşünün: Radyonun yayılması ve belli bir kullanıcıya ulaşması için yaklaşık 39 yıl gerekirken ya da Twitter ve diğer sosyal mecraların belli bir kitleye ulaşması zaman alırken, bilinen basit bir oyun sadece 19 gün içerisinde 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Eğer ebeveynler iyi birer dijital okuryazar değilse, bu tarz tehlikeler muhakkak söz konusu olacaktır. Bu durum, beyinde haz odaklı bir dinamik yaratarak bağımlılığa yol açar. Salt teknoloji kullanımı, bağımlılığı ve riskleri de beraberinde getirir."