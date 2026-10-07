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Ekonomi Yeni miktar belli oldu! MASAK’tan fon transferine limit düzenlemesi
Ekonomi

Yeni miktar belli oldu! MASAK’tan fon transferine limit düzenlemesi

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Yeni miktar belli oldu! MASAK’tan fon transferine limit düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki MASAK tarafından hazırlanan, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan ve en son 14 Ocak 2023'te belirlenen parasal eşikler yükümlü gruplarının ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferleri (EFT) ile kripto varlık transferlerinde uygulanan tutar ise 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.

Düzenlemeyle ayrıca, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti gerçekleştirilmiş müşteriler tarafından yapılan müteakip işlemlerde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da benzeri güvenli doğrulama yöntemleri aracılığıyla doğrulanabildiği durumlarda imza örneği alınması zorunluluğu kaldırıldı.

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