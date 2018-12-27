Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar





MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar oldu.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyodu 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Sadık Çiftpınar'ı bin 312 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bin 269 dakikayla da Faslı sağ bek Issam Chebake ve Adem Büyük takip etti.





- En golcü Aleksic





Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 26 golün 6'sına Danijel Aleksic imza attı.

İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından dörder golle Guilherme ve Khalid Boutaib geldi. Adem Büyük, Mitchell Donald ve Eren Tozlu üçer, Mina 2, Ömer Şişmanoğlu ise 1 gol kaydetti.





- En hırçını Guilherme





Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcusu Guilherme olarak ön plana çıktı.

Takımının iyi performansında etkili olan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kırmızı, 4 sarı kart gördü. Bu oyuncuyu, 1 kırmızı, 2 sarı kartla Issam Chebake ile 1 kırmızı, 1 sarı kartla Sadık Çiftpınar takip etti.

Toplam 39 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Boutaib, Aleksic, Mina ve Donald dörder, Adem Büyük, Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle üçer, Eren Tozlu 2, Erkan Kaş, Rahman Buğra Çağıran, Ahmet Ildız, Sulley Muniru ve Ömer Şişmanoğlu birer sarı kart gördü.

Malatya ekibinde oyuncuların, 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle: