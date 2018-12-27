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Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar

- Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da, 16 maçta bin 422 dakika sahada kalan Sadık Çiftpınar, en istikrarlı isim olmayı başardı - Ligin ilk yarısında 26 gol atan sarı-siyahlı ekipte, 6 gol kaydeden Danijel Aleksic en golcü isim olarak dikkati çekti- İlk yarıda 1 kırmızı, 4 sarı kart gören Guilherme, takımının en hırçın ismi oldu

27 Aralık 2018 Perşembe 13:13
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar


MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar oldu.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyodu 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Sadık Çiftpınar'ı bin 312 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bin 269 dakikayla da Faslı sağ bek Issam Chebake ve Adem Büyük takip etti.


- En golcü Aleksic


Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 26 golün 6'sına Danijel Aleksic imza attı.

İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından dörder golle Guilherme ve Khalid Boutaib geldi. Adem Büyük, Mitchell Donald ve Eren Tozlu üçer, Mina 2, Ömer Şişmanoğlu ise 1 gol kaydetti.


- En hırçını Guilherme


Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcusu Guilherme olarak ön plana çıktı.

Takımının iyi performansında etkili olan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kırmızı, 4 sarı kart gördü. Bu oyuncuyu, 1 kırmızı, 2 sarı kartla Issam Chebake ile 1 kırmızı, 1 sarı kartla Sadık Çiftpınar takip etti.

Toplam 39 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Boutaib, Aleksic, Mina ve Donald dörder, Adem Büyük, Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle üçer, Eren Tozlu 2, Erkan Kaş, Rahman Buğra Çağıran, Ahmet Ildız, Sulley Muniru ve Ömer Şişmanoğlu birer sarı kart gördü.

Malatya ekibinde oyuncuların, 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreAttığı golSarı kartKırmızı kart
Sadık Çiftpınar16161422-11
Guilherme15151312441
Chebake16141269-21
Adem Büyük1515126933-
Boutaib1613124044-
Aleksic1614120864-
Murat Yıldırım12121077-3-
Mina1311100624-
Farnolle1111990-3-
Donald121082434-
Erkan Kaş129782-1-
Rahman Buğra Çağıran137728-1-
Ahmed Ildız137658-1-
Pereira 158653---
Murat Akça77630---
Ertaç Özbir66540---
Seth55450---
Eren tozlu9542532-
Muniru51134-1-
Dia2185---
Ömer Şişmanoğlu4-5411-
Mustafa Eskihellaç5-27---

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 13:13
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