Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi NK Olimpija takımı oldu.
Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi 2.
18 Temmuz 2019 Perşembe 21:10
Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi NK Olimpija takımı oldu.
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