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Spor

Yeni Malatyasporlu Bifouma Çin yolcusu

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:59:28 -
Yeni Malatyasporlu Bifouma Çin yolcusu

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Thievy Bifouma bu sezon Malatya ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 29 maçta 6 gole imza attı.

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