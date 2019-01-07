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Yeni Malatyaspor'dan sürpriz transfer! Son olarak Trabzonspor forması giyen...

Trabzonspor'dan ayrılan Mustafa Akbaş'ın yeni takımı Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor oldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 01:01
Yeni Malatyaspor'dan sürpriz transfer! Son olarak Trabzonspor forması giyen...

Mustafa Akbaş'ın yeni takımı ise belli oldu. Trabzonspor'un yollarını ayırdığı 28 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ile anlaştı. Mustafa Akbaş, Yeni Malatyaspor ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı ve sezonun ikinci yarısından itibaren sarı kırmızılı takımın formasını giyecek.

Futbol Arena

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 01:01
  1. Trabzonspor
  2. Mustafa Akbaş
  3. Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig

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