Yeni Malatyaspor'dan çok sert açıklama

Süper Lig’in 42. ve son haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Helenex Yeni Malatyaspor’un kulüp başkanı Adil Gevrek, "Kötü işi kendinden bilir. ’Yok maç satıldı, yok kaç para aldın’ diyenler oldu. Protokole girip çıkan insanlar da bunu söyledi. Maalesef o insanların böyle yerlerde işi olmaması gerekiyor. Bu tür şeylerin konuşulması hoş değil." dedi.

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gevrek, sözlerine küme düşen takımlar için "geçmiş olsun" diyerek başladı.

Sezonun son maçını oynadıklarını hatırlatan Gevrek, "Şampiyon olan Beşiktaş’ı kutluyorum. İlk yarı çok iyiydik, iyi bir futbol oynadık. İkinci yarı aynı şeyi söyleyemem ama sonuçta futbolcularımız mücadelesini verdi. 3-1 yenildik tabii burada gönül isterdi ki en azından 1 puan ile dönelim ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Müsabaka öncesinde günlerce şampiyonluk yarışı sebebiyle kendilerine kötü ithamda bulunulduğunu dile getiren Gevrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaklaşık 10 günden beri çok farklı şeyler konuşuluyor. Hakikaten futbolseverler olarak bizi üzen şeyler. Sosyal medyada taraftarların konuşmasına çok fazla bir şey demiyoruz ama inanın maalesef ekranların başına çıkıp çok farklı şeyler konuşanlar, futbol içinde olan insanlar bugün Malatyaspor için sağda solda kalkıp ’5 yer 6 yer’ diyenler oldu. Futbol oynuyorsun yensen bir türlü, yenmesen bir türlü acayip bir durum. Türk futbolunun şeffaf olması lazım. Biz bugün Malatyaspor olarak sahaya hep yaptığımız gibi kazanmak için çıktık. Kötü işi kendinden bilir. ’Yok maç satıldı, yok kaç para aldın’ diyenler oldu. Protokole girip çıkan insanlar da bunu söyledi. Maalesef o insanların böyle yerlerde işi olmaması gerekiyor. Bu tür şeylerin konuşulması hoş değil. Şampiyonluklar bugüne kadar böyle mi gelmiş Türkiye’de. Sonuç olarak bugün 3 takımımızın şampiyonluk şansı vardı. Üçüne de çok büyük saygı duyuyoruz ama bizlere de saygı duyulması gerekiyor. Bugüne kadar konuşulan şeylerin sonucunu herkes bugün gördü."