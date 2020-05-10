  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Yeni Malatyaspor'dan Anneler Günü için videolu kutlama

Yeniakit Publisher
2020-05-10 14:45:08 -
Yeni Malatyaspor'dan Anneler Günü için videolu kutlama

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırladığı kliple tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü özel klibinde futbolcu Eren Tozlu, yer aldı.

Kulüp tesislerinde antrenmanlarını sürdüren Tozlu, Anneler Günü dolayısıyla önce annesi Şule Tozlu'yu telefonla arayarak, gününü kutladı. Tozlu, ardından elinde çiçekle kulüp temizlik sorumlusu Hürü Aykol'u evinde ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı.

Klip, kulübün sosyal medya hesaplarından, "Öpemesekte o güzel ellerinizi bu anneler gününde, içimizdeki kocaman sevgileri yarınlara sakladık. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla paylaşıldı.

Klip, sosyal medyada beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı