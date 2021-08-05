Yeni Malatyaspor'dan 'alt lig' hamleleri! Taraftar tepkili
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, alt liglerden oyuncu transfer etmeye devam ediyor. Son iki sezondur 1. Ligin kıyısından dönen Doğu ekibi son olarak Hekimoğlu Trabzon FK'nın sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş ile anlaştı.
Yeni Malatyaspor, TFF 2’nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'nın sol kanat oyuncusu Mert Miraç Altıntaş'ı kadrosuna kattı.
Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hekimoğlu Trabzon FK oyuncusu 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.
Alt lig hamleleri
Malatyaspor daha önce Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç, 19 yaşındaki sağ bek Muhammed Emin Sarıkaya, Ümraniyespor’da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan, Balıkesirspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek, Pazarspor’da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Taha Gür ve Elazığspor forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengizhan Akgün'ü transfer etti.
Taraftar tepkili
Yeni Malatyaspor taraftarları ligin başlamasına kısa bir süre kala takımın mevcut eksikleri gidermesini istiyor. Fakat Adil Gevrek yönetimi ilginç hamlelere imza atıyor.