Yeni Malatyaspor'dan 3 transfer birden!

Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor’da forma giyen ön libero Robin Yalçın ve son olarak Trabzonspor’da forma giyen defans oyuncusu Mustafa Akbaş ile anlaştı. Yalçın ve Akbaş imzayı atarken, Barış Alıcı’da kampa katıldı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren E. Yeni Malatyaspor’da yönetim, iki oyuncuyla anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar, hem takımdan ayrılan oyuncuların yerini doldurmak hem de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için listelerinde yer alan isimleri kampa davet etmeye başladı.

3 transferde kampa katıldı

Sarı kırmızılı kulüp, transfer çalışmaları kapsamında Çaykur Rizespor’da forma giyen 25 yaşındaki ön libero Robin Yalçın ve Trabzonspor’a ayrılan stoper Mustafa Akbaş ile anlaştı. Her iki oyuncuda takımın Antalya’daki kampına giderek, resmi imzayı attı. Öte yandan Barış Alıcı da Antalya Belek’teki kamp çalışmalarına dahil oldu. Takım arkadaşlarıyla tanışan Alıcı, çalışmalara başladı.

Yeni transferler olacak

Kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer komitesi, sportif direktör Ali Ravcı ve teknik direktörü Erol Bulut, Antalya Belek’te sık sık bir araya gelerek, transfer konusunda istişare yapıyor. Gün boyu süren toplantılarla birlikte yönetim, listelerinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.