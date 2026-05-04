Turizmden savunmaya! Maldivler ve Sri Lanka’dan 7 alanda iş birliği

Maldivler ve Sri Lanka, ilişkilerini daha ileri taşımak için 7 başlıkta iş birliği adımı attı. Maldivler Cumhurbaşkanlığından, Sri Lanka'ya resmi ziyarette bulunan Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, liderlerin, iki ülkenin ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla bir dizi mutabakat paktı imzaladığı belirtildi.

Bunların gençlik gelişimi, arşiv işbirliği, turizm, şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi, savunma ve sağlık sektörlerinde akademik işbirliği ve okul öğretmenlerinin eğitimi ve mesleki gelişimi dahil olmak üzere 7 alanı kapsadığı kaydedildi.