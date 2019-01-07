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Yeni Malatyaspor'da transfer

- Sarı-siyahlılar, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı

07 Ocak 2019 Pazartesi 19:14
Yeni Malatyaspor'da transfer


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın ve Barış Alıcı'yı transfer etti.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, Trabzonspor ile yollarını ayıran Mustafa Akbaş, Çaykur Rizespor'dan Robin Yalçın ve Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Mustafa Akbaş ile 2,5 yıllık, Robin Yalçın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, Fenerbahçe'den Barış Alıcı'yı da sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Gündüz, yeni transferlerin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 19:14
  1. Barış Alıcı
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Mustafa Akbaş
  6. Robin Yalçın
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