Yeni Malatyaspor'da olağan genel kurula doğru - Seçimli olağan genel kurul 9 Haziran'da gerçekleştirilecek



MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da seçimli olağan genel kurulu 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak seçimli genel kurula mevcut başkan Adil Gevrek'in tek listeyle girmesi bekleniyor. Sarı-siyahlı kulübün 2 Haziran'da Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 9 Haziran Pazar gününe ertelenmişti.



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