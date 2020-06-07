Yeni Malatyaspor’da gözler Kasımpaşa maçına çevrildi

Devre arası bazı futbolcular ile yolların ayrılması ve sık sık yapılan teknik adam değişiklikleriyle başarısız bir döneme giren Yeni Malatyaspor, kalan 8 maçta tabloyu tersine döndürmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı Kasımpaşa müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Yeni Malatyaspor, korona virüs sebebiyle 26. hafta itibarıyla ara verilen Süper Lig’de özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 11 maçta üç puan sevinci yaşayamadı.

Malatya ekibi, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde ederek Süper Lig kariyerinin en kötü istatistiğine imza atan Yeni Malatyaspor’da ligin ilk yarısında görev yapan ve görevine son verilen Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

Sıralamada 25 puanla 15. sırada yer alan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı taraftarını da tedirgin ediyor.

12 Haziran’da müsabakaların yeniden başlamasıyla final niteliğinde 8 maça çıkacak Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor.

Yeni Malatyaspor, sırasıyla; Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç.Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak.