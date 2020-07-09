Yeni Malatyaspor’da galibiyet sevinci
Süper Lig’in 31. haftasını 1-0’lık Sivasspor galibiyetiyle kapatan Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor.
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Süper Lig'in 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor aldığı bu galibiyetle son üç haftaya umutlu girdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum” dedi.
Galibiyet sevinci yaşadılar
Kentte yüzlerce taraftar sokaklara dökülerek galibiyet sevincini kutladı. Yeni Malatyaspor Kulübü resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda galibiyet sevincini kutlayarak, “İnananlar bu tarafa. Vazgeçmek yok” ifadelerini kullandı.