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Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maç hazırlıkları

07 Aralık 2018 Cuma 16:45
Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maç hazırlıkları

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sarı-siyahlıların Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Adem Büyük ve Dia katılmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayarak, uçakla Erzurum'a gidecek.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:45
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

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