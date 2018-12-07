Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor maç hazırlıkları

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sarı-siyahlıların Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmana, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Adem Büyük ve Dia katılmadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, 9 Aralık Pazar günü saat 13.30'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın tamamlayarak, uçakla Erzurum'a gidecek.



