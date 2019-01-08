Yeni Malatyaspor'da başkan açıkladı: Yollarımızı ayırdık

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Önemli olan doğru transferleri yapmak. 5-6 transferi hemen yarın bitirebiliriz. Ama transferi transfer yapmış olmak için yapmıyoruz. Doğru transferler yapmak istiyoruz bu da kolay olmuyor” dedi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren takımın kamp çalışmalarını ziyaret eden Gevrek, takımın son durumu, transfer süreci ve hedefleri hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın transferine ilişkin üç tarafın da mutlu olduğunu belirterek, "Sadık 4,5 yıl bizde futbol oynadı. Bu kulübe hem oynadığı futbol hem de karakteriyle katkı sağladı. Kendisine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, gösterdiği vefadan dolayı da teşekkür ediyorum. 4,5 yıllık süreçte kendisiyle beraber iki şampiyonluk yaşadık. Takımımıza hizmet etti ve şimdi de büyük bir camiaya transfer oldu. Bu hem bizim hem de Sadık için önemli çünkü Anadolu takımında oynayan her oyuncunun hayalinde büyük takımlara transfer olmak vardır. O da hayallerini Malatya’dan giderek gerçekleştirdi. Fenerbahçe’de de kendisine başarılar diliyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Sadık’a talip olması çok önemliydi. İki camiayla da başkanlarla dostluğumuz var. Fikret Orman başkanımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş bize sahasını açtı, bize çok yakınlar. Evkur Yeni Malatyaspor’un menfaatlerinin ön planda olacağını söyledik, Fenerbahçe’nin teklifi bize cazip geldi. Sadece bizim istememizle olmuyor, bunun oyuncu tarafı da var. Sadık’ın da istediği çok önemliydi o da Fenerbahçe’den yana tercihini kullandı. Üç tarafta mutlu oldu. Beşiktaş’ı da kırmadan bu transfer gerçekleşti. 44 numaralı formayı giydi, bunun içinde teşekkür ediyorum" dedi.

“Sistemimize uyan bir futbolcuydu”

Khalid Boutaib’in ise takıma 1,5 yıl büyük katkı sağladığını dile getiren Gevrek, şunları söyledi:

“Forvet bölgesinde bizim için sadece gol atmak değil, sistemimize uyan bir futbolcuydu. Khalid 32 yaşında, bu illeri yaparken tek taraflı düşünmüyoruz. Kendisine 3,5 yıllık bir teklif geldi. Bu teklif futbolcu içinde önemli. Bizde kulübümüzün menfaati doğrultusunda bir bonservis bedeliyle beraber verdik. Khalid’e de verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyorum. Futbol anlamında ve maddi olarak katkı sağladı.”

“Yiğithan takımımıza katkı sağlayacak”

Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın transferinde defans oyuncusu Yiğithan Güveli’nin bonservisiyle, Barış Alıcı’nın ise kiralık olarak takıma katılmalarına ilişkin, “Barış kampa katılacak. Yiğithan’ın bir sakatlığı vardı, o tedavi görüyor. İstanbul’da tedavi görüyor, bu kampa yetişmeyebilir, Malatya’ya gelecek. Yiğithan genç bir oyuncu ve takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Bir stoperle anlaşmak üzereyiz”

Gevrek, transfer çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Pazdan listemizde vardı. Transfer döneminde birçok isim ortaya atılır. O isimlerin birkaç tanesi listemizde var, yüzde yüz o isimlerle alakalı bir netlik yok. Pazdan gündemimizdeydi, o da net değil, birçok takımla ismi geçiyor. Şuan isim vermek doğru olmaz ama bir stoper ile görüşüyoruz, o da netlik kazanacak. Önemli olan isimden ötesi, takıma katkı sağlamasıdır. Sisteme ve takıma uyum sağlamasını önemsiyoruz.”

“Önemli olan doğru transferler yapmak”

Teknik direktör Erol Bulut’un ‘Transfer için listesi bir ay öncesinden verdim’ açıklamasına Gevrek, “Transferde genele bakarsak geç kalınmıyor. Şöyle geç kalınıyor, şuanda kamptayız gönül ister ki hocanın kampa giderken takımın hepsini hazır istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Bunu istemesi gayet doğal. Sezon başında transferler gecikti, sakat oyuncular vardı hazırlık maçına çıkartacak oyuncu bulamadık. Önemli olan doğru transferleri yapmak. 5-6 transferi hemen yarın bitirebiliriz. Ama transferi transfer yapmış olmak için yapmıyoruz. Doğru transferler yapmak istiyoruz bu da kolay olmuyor. Geç kalınabilir ama doğru ve nokta transfer olmasını önemsiyoruz. Biz ona dikkat edip, hassasiyet gösteriyoruz. Her transferde sportif direktörümüz, transfer komitemiz ve hocamız ile beraber istişare yaparak hem hocanın sistemine uyacak hem ekonomik anlamda bizi zorlamayacak hem de takıma katkı sağlayacak isimler üzerinde duruyoruz” açıklamasında bulundu.

“Sadık’ın transferinde 1 milyonun üzerinde bir paraya anlaştık”

Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe’ye transferinde aldıkları parayla ilgili, “Bu soru çok soruluyor. Gizli, saklı bir şey değil. Her şey resmi bir şekilde yapılıyor. Bu transferin karşılığında iki de oyuncu alındı, bunu da bazı almak gerekiyor. Bir oyuncuyu bonservisiyle birlikte aldık. Barış’ın da kiralık olarak bir ücreti var. Geçen sene bir kısmını Fenerbahçe ödemiş. Bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman 1 milyonun üzerinde bir rakam. Sadık’ın da 6 aylık bir sözleşmesi kalmıştı, bunu da göz önünde bulundurmak lazım” dedi.

“Dia ve Muniru ile yollarımızı ayırma kararı aldık”

İssiar Dia gidecek mi kalacak mı sorularına Gevrek, “Transferde ne kadar başarılıysak, İssiar Dia’dan hakikaten beklediğimizi alamadık. Bizdeki maliyeti de yüksek. Bazen oluyor, oyuncu tutmuyor. Bu sadece Malatya için değil, bütün takımlar için oluyor. Menajeriyle görüştüğü bir takım var, inşallah olur. Bizde kendisine yollarımızı ayırmak istediğimizi söyledik. Yurtdışından bir takımla görüşüyor. Hem Dia hem de Sulley Muniru ile yollarımızı ayıracağız. Kulüpler şuanda ikisine de bakıyorlar. Kulüp bulmuşlar, görüşmeler sürüyor” cevabını verdi.

“Kupa ligin önüne geçebilir”

Gevrek, takımın hedefiyle ilgili, “Sezon başında ilk 10’da yer almak ve ilk yarıda da 27 puan hedefini koymuştuk. Şu anda lig daha farklı bir yere gitti. Fenerbahçe’nin ligin sonlarında olması, Beşiktaş ve Galatasaray’ın form düşüklüğü sonrası bugün üçüncü sıradayız. Hedefimiz ilk 10 idi. İlk yarıyı ikinci sırada bitirdik, ilk 6 hedefini koyduk. İyi bir takımımız var, inşallah gelecek oyuncularda katkı sağlar ve hedefimizi ilk 6 olarak belirleriz. Türkiye Kupası’da önemli. Öncelik lig idi ama kupada önemli bakarsınız ligin önüne de geçebilir” değerlendirmesinde bulundu.

“Transferden sonra hocamızla oturup konuşacağız”

Teknik direktör Erol Bulutun geleceğine ilişkinde açıklamada bulunan Gevrek, şunları söyledi:

“Erol hoca Malatya ile eşleşti, iyi bir uyum sağladı. Bizim için önemli, takıma çok büyük katkı sağladı, değer kattı. Malatya’da onu benimsedi. Şuanda transferden başka bir şey düşünmüyoruz. Şu transferleri bitirelim, ondan sonra tekrar oturup konuşacağız.”