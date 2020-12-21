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Spor Yeni Malatyaspor'da 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Yeni Malatyaspor'da 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:43:36 -
Yeni Malatyaspor'da 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

MALATYA (AA) - Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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