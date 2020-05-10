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Spor

Yeni Malatyaspor yarın topbaşı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:13:20 -
Yeni Malatyaspor yarın topbaşı yapacak

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın antrenmanlara başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, yarın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanıp, antrenman yapacak.

Çalışmalara Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın da katılması beklenirken, yurt dışında bulunan 3 futbolcunun ise 14 günlük karantinadan sonra idmanlara başlayacağı öğrenildi.

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