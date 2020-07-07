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Spor

Yeni Malatyaspor yarın Sivasspor'a konuk olacak

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:17:55 -
Yeni Malatyaspor yarın Sivasspor'a konuk olacak

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

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