Yeni Malatyaspor, yarın Göztepe'yi ağırlayacak
MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.