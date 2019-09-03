Yeni Malatyaspor, transfer sezonunu 11 transferle kapattı Futbolda 2019-2020 Yaz Transfer Dönemi sona ererken Btc Turk Yeni Malatyaspor kadrosuna 11 futbolcu dahil ederek transferi hareketli geçiren takımlardan birisi oldu.

Futbolda 2019-2020 Yaz Transfer Dönemi sona ererken Btc Turk Yeni Malatyaspor kadrosuna 11 futbolcu dahil ederek transferi hareketli geçiren takımlardan birisi oldu.

Sarı-kırmızılılar 11 transfer yaparken, 10 futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Transferin son gününü sessiz geçiren Btc Turk Yeni Malatyaspor’da en dikkat çeken transferler Beşiktaş’tan alınan Gökhan Töre, Konyaspor’dan alınan Adis Jahovic ve Fofana ile Empoli’den kadroya katılan Achuah oldu.

Btc Turk Yeni Malatyaspor’un 2019-2020 futbol sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve takımdan gönderdiği isimler şöyle:



Gelenler

Moryke Fofana, Adis Jahovic, Murat Akşit, Özer Özdemir, Teenage Lingani Hadebe, Gökhan Töre, Guilherme Costa Marques, Ufuk Ceylan, Ghaylen Chaaleli, Afriyie Acquh, Sakıb Aytaç



Gidenler

Adem Büyük, Danijel Aleksic, Bülent Cevahir, Ömer Şişmanoğlu, Aboubakar Kamara, Murat Akça, Michael Pereira, Mustafa Eskihellac, Ertaç Özbir

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.