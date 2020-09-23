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Spor Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 20:13:48 -
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Yeni Malatyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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