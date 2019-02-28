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Yeni Malatyaspor penaltılarla tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle tamamlanan maçta penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finale yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya'daki müsabakayı 1-0 üstün tamamlamıştı....

28 Şubat 2019 Perşembe 00:03
Yeni Malatyaspor penaltılarla tur atladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Göztepe'nin konuğu oldu. İlk ayağı Evkur Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona eren turun rövanş maçının normal süresi ve uzatmaları Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Seri penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3'le geçen Evkur Yeni Malatyaspor, yarı finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

16. dakikada Deniz'in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Ghilas'ın şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakikada Eren'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda Beto topu kornere çeldi.

42. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Berkan'ın ortasında ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI

51. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghilas'ın kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan Eren Tozlu'nun yaptığı ortada Aleksic'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

73. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Serdar Gürler'in ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

83. dakikada Deniz Kadah'ın ceza alanı dışından attığı şutta savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

Normal süresi Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan müsabakanın 105. dakikasında sağ kanattan gelişen atakta, Serdar Gürler'in yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

114. dakikada sol kanattan Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Ngando'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle geçilen müsabakada yarı finale yükselen ekip, penaltı atışları sonunda belli oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Guilherme, Aleksic, Pereira, Rahman Buğra Çağıran ve Ahmed Ildız, penaltı atışlarını gole çevirdi. Borges, Serdar Gürler ve Ngando'nun penaltılarda başarılı olduğu Göztepe'de Titi, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 00:03
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