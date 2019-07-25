Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana25 Temmuz 2019 Perşembe 19:27
MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında yapılacak Yeni Malatyaspor-Olimpija Ljubljana maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Joaho Pinheiro, Rui Tavares, Bruno Rodrigues (Portekiz)
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri Aydın, Fofana, Jahovic
Olimpija Ljubljana: Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic, Brkic, Tomic, Savic, Vukusic, Çekici
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