Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşma berabere sona erdi.

Maçta perdeyi Giuliano açtı. 45. dakikada İrfan Can'ın ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topunu Giuliano tek vuruşla ağlara yolladı ve ilk devreyi Başakşehir önde kapattı. 50'de Carlos Ponck skoru eşitledi. Adem Büyük'ün ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa ters bir vuruş yapan Ponck kendi ağlarını havalandırdı.

Maçın son bölümleri adeta nefes keserken, Başakşehir'de kaleci Mert Günok ile Malatyaspor'da Ertaç Özbir kalesinde adeta devleşti.

Başakşehir 3 haftadır kazanamıyor

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 13 yaparken 3 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Başakşehir ise 15 puana çıkarken, üst üste 3. maçında galibiyete hasret kaldı ve bu sezon toplamda 7. kez takıldı.Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.