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Spor Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 19:02:54 -
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-siyahlılar, bu gece uçakla İstanbul'a gidecek.

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