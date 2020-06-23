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Spor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 20:48:06 -
Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de izledi.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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