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Spor Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Spor

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatya-Beşiktaş maç sonucu! Süper Lig'in 23.haftası Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla başladı. Futbolseverler ise Yeni Malatya-Beşiktaş maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Yeni Malatya maçı ne oldu? Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maç sonucu

Yeniakit Publisher
2022-01-22 13:54:00 -
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’de 23.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı saat 13.30’da başladı. Maç 0-0’lık eşitlikle devam ediyor.

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