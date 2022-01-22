Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Yeni Malatya-Beşiktaş maç sonucu! Süper Lig'in 23.haftası Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçıyla başladı. Futbolseverler ise Yeni Malatya-Beşiktaş maçının kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Yeni Malatya maçı ne oldu? Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maç sonucu
Süper Lig’de 23.hafta heyecanı başladı. Futbolseverler oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı saat 13.30’da başladı. Maç 0-0’lık eşitlikle devam ediyor.