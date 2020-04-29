Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Çelikel: "Bize yakışmayacak bir tablo ortaya koyduk"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımın durumuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu sezon bize yakışmayacak bir tablo ortaya koyduk. Ama ben inanıyorum ki son 5 sezondur olduğu gibi bu sezon da taraftarımızı memnun ederek ligi tamamlayacağız" dedi.

Takımdaki son durum ve korona virüs süreciyle ilgili açıklamada bulunan Çelikel önemli mesajlar verdi.

Sözlerine tüm dünyada korona virüs salgınının olumluya dönmesi temennisiyle başlayan Çelikel, "Bu süreç ülkemizi olduğu kadar tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Biz de kulüp olarak bu hassas dönemde alınan kararlara harfiyen uymaya çalıştık. Futbolcularımız çalışmalarını aksatmadan sürdürdüler. Önümüzdeki günlerde ligin başlatılması planlanıyor. Nasıl bir planlama yapılacak bekleyip göreceğiz. Bize göre biraz erken alınmış ve sanki hastalığın seyri pek düşünülmeden hayata geçirilmiş bir karar. Hiçbir kulübün şu anki mevcut tabloda kolay kolay sağlıklı bir çalışma ortamı bulabileceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"Bize yakışmayan bir tablo koyduk ortaya"

Kendilerine yakışmayacak bir sezon geçirdiklerini kaydeden Çelikel, "Tabi oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak ülke olarak güçlü bir duruş ortaya koyuyoruz. Bu da bizi fazlasıyla mutlu ediyor. El ele vererek bu zorluğu da atlacağımıza inanıyorum. Takımın durumuyla ilgili konuşacak olursak, açıkçası bu sezon bize yakışmayan bir tablo koyduk ortaya. Ama ben inanıyorum ki son 5 sezondur olduğu gibi bu sezon da taraftarımızı memnun ederek ligi tamamlayacağız" diye konuştu.